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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حريق عربتين بقطار مطروح/ القاهرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا اليوم الخميس.

جاء في البيان: أنه أثناء مسير قطار ١٢٠٩/ ٣١١٦ اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهرة) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023  تلاحظ للسائق وجود دخنة  بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن، وتم فصل العربة  بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف، وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار ولم تحدث أي إصابات أو وفيات، وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار، وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخنة".

هيئة السكك الحديدية مرسي مطروح مسير قطار مهندس كامل الوزير وزير النقل