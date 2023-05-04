السكة الحديد تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حريق عربتين بقطار مطروح/ القاهرة

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا اليوم الخميس.

جاء في البيان: أنه أثناء مسير قطار ١٢٠٩/ ٣١١٦ اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهرة) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023 تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن، وتم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف، وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار ولم تحدث أي إصابات أو وفيات، وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار، وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخنة".