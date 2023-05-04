أستاذ قانون جنائي يوضح تفاصيل موافقة الحكومة على تعديلات قانون الطفل.. فيديو

تحدث الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، عن تعديلات قانون الطفل، موضحًا أن المشرع المصري يتسم بالمرونة حيث يتدخل ليعدل ويرصد ظاهرة ثم يجرم، مشددًا على أن التعديلات التشريعية الأخيرة بالغة الأهمية، كما أنها مازالت مشروع قانون ولم تعرض على مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا ما يتعلق بالحماية الجنائية للمرأة بصفة عامة عن طريق تعديل الخطوط التشريعية فيما يخص ظاهرة التحرش، وهناك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل فيما يتعلق بالأم الحاضنة والإهمال الذي بدأ المجتمع يرصد حوادثه التي تقع من خلال قيادة الأطفال لبعض السيارات".

وتابع: "الدولة المصرية تكفل حرية الرأي، ونقول إن هذا المشروع يحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لأن المشرع المصري قال في مجلس الوزراء إنه سيتم منح الأم الحاضنة 6 شهور إجازة من العمل للتفرغ لرعاية الطفل، وأرى أن هذه المدة قليلة، ويجب أن نرتب عقوبة على مخالفة هذا الأمر، فقد تحصل المرأة على إجازة وتعمل في مكان آخر، بحيث يتم تخصيص مدة الإجازة من العمل سواء نصف سنة او سنة لرعاية الطفل".