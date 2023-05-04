"الفنون التشكيلية" ينظم معرض "داخل وخارج الإطار" للفنان مرقص فارس

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض داخل وخارج الإطار للفنان مرقص فارس، وذلك يوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافى، ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

قدم الفنان مرقص فارس العديد من المعارض الفنية الخاصة والتى منها معرض بنقابة الصحفيين سبتمبر ‏2007‏‏، ومعرض بعنوان تشكيل الخامات بحروف وكلمات بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة أغسطس 2010، ومعرض من الأعماق بقاعات عرض متحف عفت ناجى وسعد الخادم ديسمبر 2016، ومعرض 3 × 1 بكلية التربية الفنية ديسمبر 2017، ومعرض ما وراء العيون بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافى يوليو 2021 .

عمل الفنان مرقص فارس، بالتدريس بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ 1991، كما عمل معيد بكلية التربية الفنية، وأمين مكتبة كلية التربية الفنية، التدريس بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ للفرق الأولى، الثانية، الثالثة العام الدراسى 2003 / 2004، وأمين متحف كلية التربية الفنية، وحصل على الجائزة الأولى فى مسابقة الفنانة عدالات كمال للأشغال الفنية 2004.