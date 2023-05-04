3 طرق لتتويج نابولى بدرع الدورى الإيطالى بعد 33 عاما

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية الليلة، نحو ملعب " الفريولي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أودينيزي، الذي يستضيف نظيره نابولي، الساعى حصد لقب "الكالتشيو" بعد 33 عاما من الغياب عن خزائنه.

وتأجل تتويج نابولي بطلا للاسكوديتو، عقب تعادله أمام ضيفه ساليرنيتانا، بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وتوجد ثلاث طرق لتتويج نابولي بلقب الاسكوديتو في الأسبوع المقبل، وتتمثل الطريقة الأولى، فى أن الفوز على أودينيزي باللقاء المقبل، حيث إن الفوز كاف للفوز رسميا باللقب.

والطريقة الثانية لتتويج نابولى، إذا تعادل مع أودينيزي، لكن إذا فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام بولونيا الليلة، وليتشي في الجولة المقبلة.

والطريقة الثالثة فى فوز الفريق الجنوبى باللقب قبل أن يواجه أودينيزي، وذلك حال تعثر يوفنتوس أمام بولونيا وليتشي، بجانب عدم فوز لاتسيو على ساسولو، خاصة وأن يوفي ولاتسيو سيلعبان قبل لقاء نابولي أمام أودينيزي.