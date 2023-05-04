رئيس طور سيناء يتابع تنفيذ التعريفة الجديدة للسرفيس ومحطات الوقود

تابع مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الخميس، محطات الوقود، ومواقف الأجرة بالمدينة؛ للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وبتعريفة الأجرة الجديدة، بعد زيادة سعر السولار مقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، على ألا تتعدى الزيادة 10% على تعريفة الركوب الجديدة على مستوى جميع الخطوط للمركبات التي تعمل بالسولار فقط، دون أي زيادة على المركبات التي تعمل بالبنزين أو الغاز الطبيعي لأن أسعارها ثابتة لم تتحرك.

وأكد رئيس المدينة، أن المدينة تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، كما أكد استمرار أعمال التفتيش والمتابعة لجميع المواقف بالمدينة وجميع قري المركز لمتابعة مدى الالتزام من قبل السائقين في تنفيذ التعريفة الجديدة بدون أي زيادة.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة طور سيناء، جميع المواطنين، التعاون معها لمنع أي تجاوز من قبل السائقين والإبلاغ عن أي سيارة تقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة حتى يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالف.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الدقيقة بجميع المواقف بمراكز المحافظة جميعها للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.

رافق رئيس مدينة طور سيناء خلال المتابعة أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، ومحمود عمار، إدارة لجنة المواقف.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد اجتمعت أمس الأربعاء؛ لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 4 / 5 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين، بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

مصر تثبت سعر البنزين لثلاث أشهر مقبلة.. قرار وزارة البترول:

بعد قرار رفع لتر السولار بمقدار واحد جنيه ليصل سعره إلى 8.25 جنيه بعد أن كان 7.25 جنيه، جاء رفع سعره بعد رفع الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما جاء تثبيت سعر البنزين لثلاث أشهر قادمة في مصر وذلك من مبدأ الاستقرار وحماسة المستهلك من تقلبات الأسعار في ظل إرتفاع الأسعار العالمية في الفترة الحالية، يأتي تثبيت أسعار البنزين في إطار سياسة الحكومة في التحكم في الأسعار وتوفير الحماية للمواطنين.

وزارة البترول والثروة المعدنية.. أسعار البنزين السولار قبل الزيادة:

بنزين 80 سعره 8.75 جنيه.

بنزين 92 سعره 10.25 جنيه.

بنزين 95 سعره 11.50 جنيه.

السولار سعره 7.25 جنيه.

كيروسين سعره 65.00 جنيه

غاز طبيعى للسيارات سعره 4.50 جنيه متر مكعب

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