محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25 جنيه، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة المرور، والمقدم أدهم محمد يوسف رئيس مباحث المرور وعدد من القيادات التنفيذية



وقال محافظ قنا، إنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة، وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، منعاً لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير .

وأضاف الداودي أن التعريفة الجديدة راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات.

وكلف محافظ قنا، مسئولي إدارتي المرور والمواقف بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوي تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كما التقى المحافظ بعدد من الركاب، واطمئن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة الجديدة المقررة، مناشدا اياهم بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي ، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ) .