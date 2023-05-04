محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرصه الدائم بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة .

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي" أن خدمة المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال إستقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.