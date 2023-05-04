السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يتابع إزالة حالات التعدي بمغاغة

تواصل مراكز محافظة المنياةاليوم الخميس ، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .



من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز مغاغة، وذلك ضمن الموجة الـ 21 ، بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ومركز شرطة مغاغة وعدد من الجهات المعنية، حيث تم إزالة 10 حالات تعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



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