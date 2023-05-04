نائب "آتوم ستروي إكسبورت": الانتهاء من أعمال صب الأساس الخرساني للضبعة نهاية 2023

تعتبر محطة "الضبعة" النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط بمحافظة مطروح، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة ، مع الاشارة إلى أن محطة الطاقة النووية سوف تتكون من 4 مجموعات باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها مع مفاعلات من نوع VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي) من الجيل الثالث +. علماً أن هذه هي تقنية من الجيل الحديث لها مرجعيتها وتعمل بالفعل بشكل فعال وناجح.

وقال ألكسندر كورتشاغين النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية، هناك أربع مجموعات تعمل في روسيا مع مفاعلات من هذا الجيل: مفاعلان في محطتي الطاقة النووية نوفوفورونيج ولينينغراد. أما خارج روسيا ففي شهر نوفمبر 2020، تم تشغيل مجموعة واحدة مع مفاعل VVER-1200 في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.

ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة فحسب، بل سيقوم أيضًا بتزويد الوقود النووي الروسي لكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الكادر وتوفير الدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من عمل المحطة. وفي إطار اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وحاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.

ولابد من التنويه بأن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. وعلى الرغم من القيود الخارجية، يعمل الاقتصاد المحلي على زيادة إمكاناته التصديرية وتقديم السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.

وأكد التقدم المطرد نحو تنفيذ المراحل الرئيسية للمشروع، ويشير بدء أعمال بناء المجموعة الثالثة من محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أن المشروع يسير بوتيرة ثابتة. مع العلم أنه في العام الماضي تم إطلاق العمل في المجموعتين الأولى والثانية. واليوم نحن نتخذ خطوة مهمة أخرى وهي بدء المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الثالثة.

إلى نص الحوار:

1- ما هي المرحلة التكنولوجية التي يشهدها موقع بناء محطة الضبعة النووية اليوم؟

- أود أن أقول أنه يتم تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المنظمة المعقدة بدءاً من أعمال البناء والتركيب وانتهاءً بإنتاج وتوريد المعدات التكنولوجية الأساسية. حالياً تجري أعمال البناء والتركيب في جميع المجموعات الأربع. حيث يتم تنفيذ عملية صب بلاطة الأساس الخرسانية في المجموعتين الأولى والثانية. في حين تم اليوم صب الخرسانة الأولى في المجموعة الثالثة ونحن نتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال بحلول نهاية هذا العام وقريباً سنحصل على تصريح بشأن المجموعة الرابعة. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذا العام، نقوم بالفعل بتوريد المعدات التكنولوجية الرئيسية، حيث وصلت أول هذه المعدات منذ 3 أسابيع، والحديث يدور عن مصيدة توطين الصهر للمجموعة الأولى، والتي يجب تثبيتها هذا العام على الأساس.

2- كيف تسير عملية بناء المحطة بصورة عامة وهل يمكنكم تحديد موعد تقريبي لتسليم المنشأة؟

- تسير أعمال بناء المحطة وفقا للجداول التوجيهية المتفق عليها - من بين أمور أخرى - مع الجهة الأجنبية التي نتعامل معها. كل شيء يسير بشكل متوقع، بمعنى يبقى لدينا احتياطي من الزمن بسبب تنفيذ أعمال البناء التي تسبق الجدول الزمني المحدد. على كل حال يتم تنفيذ جميع المهام لتقديم طلبات إنتاج المعدات التكنولوجية الأساسية في الموعد المحدد ولا نرى أي عقبات غير متوقعة.

3- كيف يتم تدريب طاقم العامل في المحطة؟ هل سيعمل المتخصصون المصريون والمتخصصون المدعوون من روسيا؟

- الإجابة على هذا السؤال ذو شقين. الأول يتعلق بتنظيم أعمال البناء والتركيب، ونحن لدينا أكبر الشركات المصرية، والخبراء المصريين، بما في ذلك العاملين في شركة الإنشاءات التابعة لنا، والتي تقوم بأعمال البناء في مجموعتي الأولى والثانية. في إطار أعمال البناء والتركيب، تم تنظيم مركز تدريب وتأهيل في الموقع، حيث يقوم المتخصصون من مصر وشركاتنا برفع مستوى كفاءاتهم، والحصول على الكفاءات المناسبة والتصاريح لأداء الأعمال التكنولوجية المعقدة.

الجزء الثاني المهم، والذي يتعلق بتدريب الكادر كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة، يتعين علينا قبل بدء التشغيل أن نضمن ما يسمى بالاستعداد التشغيلي، والذي يشمل توفير موظفين مؤهلين مدربين لاستلام المجموعات بهدف التشغيل. والحديث يدور عن حوالي 1500 موظف أقل أو أكثر بقليل. حاليًا يتم تدريب حوالي 100 متخصص في جامعاتنا الروسية وفقًا للبرنامج الرسمي الذي قامت أكاديميتنا الفنية بصياغته بمساعدة شركاتنا وعلى وجه التحديد مؤسسة "روس إنيرغو" والكادر من محطة لينينغراد النووية.