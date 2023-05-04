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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محمود فوزي: جلسات الحوار الوطني لن تنتهي قبل شهرين

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك تنوعا هائلا من كل الحاضرين بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية أحدثت زخما وحركت المياه الراكدة، مؤكدا أن الحوار بلا خطوط حمراء.

وأضاف "فوزي"، أن الحوار الوطني أولى الخطوات نحو الجمهورية الجديدة، وأن جلسات الحوار لن تنتهي قبل شهرين من الآن، مؤكدا أن هناك تنوعا واضحا في الوجوه والأفكار وأن الأحزاب تواجدت من اليمين واليسار والوسط.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني جلساته ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر 4 جلسات في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جلسات الحوار، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا وجادا لكل المشاركين في الحوار.

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