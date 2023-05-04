أغرب من الخيال| أسرة تعثر على طفلها التائه بعد غياب 8 ساعات بالمرج.. ووالدته: «حاسه إني في حلم»

شهدت منطقة المرج في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، واقعة أغرب من الخيال ومن الروايات والأفلام، حيث عثرت أسرة علي طفلهم البالغ من العمر 8 سنوات والذي تاه بعدما خرج منزله بعد مغافلة المتواجدين في المنزل، إلا أن القدر أوقعة في يد شاب ينتمي لأسرة أمينه لم تدخر جهدا في سبيل الطفل عوده الطفل لأسرته علي الرغم من عدم تكلم الطفل أو حصولهم منه علي جملة مفيدة، تقودهم للوصول لعنوان منزل والده، أوطرف خيط ينهي تلك المعاناه.

أحداث القصة الغريبة ترويها والده الطفل العائد لـ"البوابة نيوز"، مؤكده أنها لاتصدق ما حدث وتعتقد أنها مازالت تحلم، مشيره إلي أن طلفها « يوسف» البالغ من العمر 8 سنوات، خرج من المنزل لحظة إصابتها بغيوبة سكر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، وفي ذلك الوقت انشغلت شقيقته الطالبة في الصف الأول الثانوي بحاله الأم، ليقوم الطفل بالاستيلاء علي المفتاح والخروج من المنزل، وظل يسير في الشارع حتي ضل الطريق.

الطفل يوسف لحظة العثور عليه



وأضافت:« الحمد لله ربنا وقف لـ إبني ناس محترمة شاب من أسرة محترمة يدعي « يسري طلعت» والذي عثر علي نجلي أمام سوبر ماركت، وقام بإصطحابه إلي المنزل رافضا ان يتركه لمصيره وسط الشارع، مستطردة: « هفضل طول عمري أدعيله»، وبعد ذلك الأسرة ظلت تبحث عن طرف خيط يقودهم للوصول لنا، والأمر كان شاق للغاية لأن نجلي يعاني من الإصابة بـ «التوحد» وعثر في النطق، ولم يتحدث بكلمه واحده تساعدهم في البحث عنا.

الطفل يوسف

وتابعت الأم ودموع الفرحة تزرف من عينيها: « أسرة الشاب يسري طلعت، توصلت مع أدمن صفحة أخبار الحوادث اليوم، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والمعنية بنشر أخبار منطقة المرج، والذي قام بدوره بنشر صورة نجلي وبعض بيانات الأسرة التي عثرت عليه مع أرقام هواتف للتواصل، وظل هو والأسرة يقوم بنشرها في العديد من الجروبات والصفحات حتي وصل البوست لـ بنت عمي إنجي الشيمي، والتي أخبرتني حال وصولي أمام القسم لتحرير محضر بعد فشلنا في الحصول علي طفلي طوال 8 ساعات توقف قلبي وعلقي فيها من صدمه الموقف، لاسيما هو كرست لحياتها من أجل أطفالها بعد وفاة والدهم.

الطفل يوسف مع الشاب الذي عثر عليه

واختمتت الأم حديثها، بتوجيه الشكر للشاب الذي عثر عليه وشقيقاته، علي حسن رعايتهم لأبنها حتي إعادته لأحضانها مرة أخري.