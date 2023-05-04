المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1441 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 478 طفلا وإصابة 963 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إنه حتى اليوم الموافق 4 مايو، تأثر أكثر من 1441 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 478 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 963 آخرون بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ453 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 96 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.