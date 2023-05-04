جماهير باريس سان جيرمان تطالب برحيل ميسي ونيمار والإدارة تستنكر

استنكر نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، تصرفات الجماهير الغاضبة من البرازيلي نيمار دا سيلفا، والبرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب الفريق، بعد الهتافات التى قامت بها بعض جماهير الـ بى إس جى، أمام منزل اللاعب البرازيلى.

حيث توجه عدد من مشجعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى إلى منزل نيمار لمطالبته بالرحيل عن النادى، وضد الأرجنتينى ليونيل ميسى، وطالبت بطردهم من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية دون إذن.

وتعرض نيمار للإصابة فى الكاحل فى فبراير الماضى، وخضع لجراحة ستبعده حتى نهاية الموسم.

ونشر نادي باريس سان جيرمان بيانًا استنكر فيه ما يحدث ضد لاعبيه والهتاف ضدهم وتوجيه السباب لهم، وأصدر بيانًا قال فيه إنه يستنكر التصرفات التي أظهرها مجموعة من المشجعين ضد بعض اللاعبين.

وأبدى باريس سان جيرمان استغرابه من تلك التصرفات، مؤكدًا في بيانه أنه لا توجد أي أسباب تبرر ما حدث.

واختتم باريس بيانه بإظهار الدعم للاعبيه بعد هذه التصرفات التى وصفها بـ"المهينة".

وطالبت الجماهير الغاضبة، بحسب قناة "tnt" البرازيلية، نيمار بالرحيل وقامت بالهتاف ضده ووصفت نيمار بـ"التائه"، بسبب عدم الاستقرار وتكرار الغيابات.

وكانت جماهير سان جيرمان قد نظمت وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن التدريب ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة.. علينا طرد ميسي".

واتخذ باريس سان جيرمان قرارًا بوقف لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب عقب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.