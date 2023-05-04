وزير دفاع بولندا يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة وكندا

أعلن مسئولون بولنديون أن وزير الدفاع "ماريوس بلاشتشاك" غادر بلاده متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في جولة خارجية تستمر خمسة أيام يتم التركيز خلالها على التعاون الدفاعي وأمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، عن وسائل إعلام بولندية قولها إن بلاشتشاك سيبدأ جولته بزيارة مصنع صواريخ لوكهيد مارتن في مدينة "كامدن" بولاية "أركنساس" الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أنه سيلتقي غدا الجمعة مع نظيره الأمريكي "لويد أوستن" في واشنطن من أجل مناقشة التعاون العسكري البولندي- الأمريكي وأمن الجناح الشرقي لحلف الناتو بالإضافة إلى التواجد العسكري الأمريكي في بولندا.

وأضافت وسائل الإعلام أنه من المتوقع أيضا أن يوقع بلاشتشاك وأوستن اتفاقية ثنائية بشأن المشتريات الدفاعية المتبادلة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزير الدفاع البولندي سيتوجه إلى مدينة "تورونتو" في كندا يوم الأحد المقبل لوضع أكاليل من الزهور على نصب تذكاري لمجزرة كاتين عام 1940، وعلى لوحة تذكارية لإحياء ذكرى كارثة سمولينسك الجوية عام 2010، وأيضا على مقبرة عسكرية بولندية، كما سيلتقي يوم الإثنين المقبل بنظيرته الكندية "أنيتا أناند" ونواب البرلمان في العاصمة "أوتاوا" من أجل مناقشة التعاون العسكري البولندي-الكندي بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى.