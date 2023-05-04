بعد تفقد الرئيس له اليوم.. تعرف على مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة

الخميس 04/مايو/2023 - 06:16 م

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.





وجاءت أبرز المعلومات عن مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

- تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية.

-يمتد المقر على مساحة ۲۲ ألف فدان كما يضم ۱۳ منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها كما يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذا مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة.

- تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

- يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.

- يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة ومركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة.

- يضم مركزا للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة ومراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية.

- كما يضم مركز للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولًا بأول ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة.



- يحتوى علي عدد ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

- تتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية وعدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

- يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.

- يمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد صرحا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وجيشها القوي.