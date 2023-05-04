جامعة المنوفية تنظم ملتقى فني لاكتشاف مواهب الطلاب الفنية والإبداعية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، عن تنظيم ملتقى فنى للمواهب الفنية للطلبة والطالبات المبدعين بكليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية العليا، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب.

شمل الملتقى عرض فقرات ترفيهية والغناء الفردى والعزف الموسيقى والتمثيل الفردى واستاند اب كوميدي وذلك بقاعات ومراكز الأنشطة بالإدارة باستاد الجامعة، وبهدف الملتقى إلى إظهار رغبات وميول الطلاب المبدعين والموهوبين.

ضمت لجنة التحكيم أشواق فاروق مصمم ديكور والمخرج أحمد عباس ومحمود الحسينى.