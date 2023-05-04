محافظة الدقهلية تعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب بحد أقصى 10%

أعلنت محافظة الدقهلية، صباح اليوم الخميس، اعتماد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس، عقب قرار زيادة أسعار السولار ليصبح السعر 8,25 جنيه للتر الواحد.

وقال بيان محافظة الدقهلية، إن الزيادة لا تشمل سيارات التاكسي وذلك عقب إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الواحد ليصبح 8,25 جنيه.

ونوه البيان بأن هناك لجنة شُكلت برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وأوضح البيان أنه جرى تكليف مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بنرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.