فنادق كندية رسمية للنحل.. تعرف على التفاصيل

حرص سكان كنديون على بناء فنادق للنحل مع حلول فصل الربيع، في محاولة للحفاظ على الملقحات ولتوفير مساكن لها، حيث تعاني بعض أنواع النحل نقصاً في المساكن، تماماً مثل البشر.

وقال جو شورتهاوس، أستاذ متقاعد في علم الحشرات: «النحل يحب العيش معاً، لكنه ما زال بحاجة إلى مكانه الخاص مثل الوحدات في مجمع سكني، وبمجرد انتقاله إلى مكان ما، يفعل ما يفعله بعض البشر وهو الحصول على الطعام وإنشاء غرف لأبنائهم، هذا هو المكان الذي تأتي فيه فنادق النحل، التي هي عبارة عن هياكل خشبية توفر مساحة تعشيش لبعض أنواع النحل، يمكن صنعها من قصاصات الخشب، وعلب الحليب، وعصي الخيزران، والكرتون والمواد الطبيعية الأخرى، ووضع بعض مخاريط الصنوبر فيها. كما يمكن أيضاً شراؤها عبر الإنترنت أو من متاجر البيع بالتجزئة».

تحتاج فنادق النحل إلى فتحة تشبه الأنبوب في هيكلها لكي تنشئ أنثى النحلة منزلها. ففي شمال أونتاريو، هناك المئات من أنواع النحل التي تقضي أيامها في البحث عن حبوب اللقاح، والتي تميل إلى أن تكون أصغر من نحل العسل، ولكنها لا تنتج العسل.

وقال: «قد لا يجد العديد من النحل مكاناً لبناء عشة لتربية الأسرة، ويموت قبل أن تتاح له الفرصة للقيام بذلك».

وأضاف شورتهاوس: إن «إنشاء فنادق النحل في الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء الأخرى يمكن أن يزيد من احتمالات بقاء هذه الحشرات على قيد الحياة».