الأحد.. بدء تقديم برنامج تعليمي ترفيهي بمتحف الطفل

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن انطلاق فعاليات برنامج ترفيهى تعليمى جديد للأطفال بعنوان "المحمية"، فكرته مستوحاة من حرية الاختيار واتخاذ القرار لصون وحفظ كل ما نحتاج أن يبقى معنا وكل ما يحتاج أن ندافع عنه ونحميه وننميه ليحدث توازن فى المستقبل.

ينفذ البرنامج مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المراكز الإبداعية التابعة للجمعية، في إطار برنامج الأنشطة الموجهة للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن برنامج "المحمية" سيحدد الأطفال من خلاله كل الأشياء التي سوف تشاركهم مستقبلهم من كائنات حية، صفات شخصية، عادات وتقاليد، أخلاق وآداب وسلوكيات، علوم وفنون ورياضة، صناعات وحرف ومهن، بهدف تشكيل مستقبل أكثر توازنا واستدامة، كما يتعلم الأطفال ترتيب اختياراتهم لتحقيق التوازن لمجتمع متكامل يتم فيه الانتقاء بعناية لبناء بيئة صالحة للحياة دون الإخلال بالمكونات والعناصر اللازمة الأساسية.

وأشار حلمي إلى أن البرنامج يشتمل على مجموعة من الورش الفنية والعلمية والحرفية والغذائية تهدف إلى إثارة الشغف وحب الاستطلاع عند الأطفال للبحث المعرفي واختيار حلول إيجابية لتطوير البيئة من حولهم وتجسيد ما تم قرأته بهدف ربط الخبرات المعرفية بالخبرات المهارية، هذا إلى جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

كما نوه حلمى، بأن البرنامج يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 7 مايو ويستمر طوال فترة الإجازة الصيفية وهو عباره عن مجموعة من البرامج الشهرية المنفصلة ويبدأ يومياً فى العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.

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