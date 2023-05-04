محافظ الأقصر يعتمد قرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠ ٪

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، قرار لجنة الإشراف علي المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠%، بالتزامن مع الإعلان على الأسعار الجديدة للسولار التى أقرتها وزارة البترول.

واجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وتضم مرور الأقصر، ومباحث المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين.

وأقرت اللجنة، زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس الأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة ١٠%، كما جرى تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور، والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي إلزام السائقين ( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة، وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما تم تكليف مرور الأقصر، والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية.

كما تم توجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الأحمر _ أسوان ) بتثبيت الزيادات المقررة، وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.