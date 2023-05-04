رئيس "الريادة": كلمة الرئيس السيسي تعكس ثقته في المصريين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني عدة رسائل، منها السعي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ووضع خارطة طريق لمستقبل الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى أهمية الحوار في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنّ الرئيس السيسي شدد على أن الجميع يعمل من أجل صالح الوطن لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، كما أنّ الدولة المصرية تمتلك كفاءات العقول، وهو ما يعبر عن ثقة رئيس الجمهورية في المصريين.

وتابع رئيس حزب الريادة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته على التنوع، وهو ما يعبر عن رسالة لكل الحضور وكل أطياف القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه أكد أن الاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز من كفاءة المخرجات، فمن سمة الحوار إمكانية وجود اختلافات، ولكن يمكننا الخروج برؤية واحدة.