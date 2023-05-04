عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم /الخميس/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس- في بيان صحفي مقتضب- بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيها وقرب أبوابه.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

ويقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، فيما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، مثلما هو الحال في المسجد الإبراهيمي، في مدينة "الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام شهر رمضان عام 1994.

وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.