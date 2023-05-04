داليا عبدالرحيم: مصر صامدة وتجاوزت كل التحديات رغم التوترات الإقليمية والعالمية

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن مصر صامدة وتجاوزت كل التحديات رغم كل التوترات الإقليمية والعالمية، موضحة أنها من خلال الحوار الوطني تعطي درسا في فكرة “قدر الكبار”.

وأضافت في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الدول المحيطة تعيش تجارب صعبة وبالتالي بعضها قد يستفيد من التجربة السياسية المصرية، وانعقاد الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة كل أطياف وقوى الشعب، موضحة أن الحوار الوطني جمع شمل المصريين للجلوس على طاولة حوار واحدة للحديث عن شئون البلاد بما يرسي ثقافة الحوار ونبذ كل الخلافات.