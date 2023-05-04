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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: مصر صامدة وتجاوزت كل التحديات رغم التوترات الإقليمية والعالمية

داليا عبدالرحيم
داليا عبدالرحيم
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قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن مصر صامدة وتجاوزت كل التحديات رغم كل التوترات الإقليمية والعالمية، موضحة أنها من خلال الحوار الوطني تعطي درسا في فكرة “قدر الكبار”.

وأضافت في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الدول المحيطة تعيش تجارب صعبة وبالتالي بعضها قد يستفيد من التجربة السياسية المصرية، وانعقاد الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة كل أطياف وقوى الشعب، موضحة أن الحوار الوطني جمع شمل المصريين للجلوس على طاولة حوار واحدة للحديث عن شئون البلاد بما يرسي ثقافة الحوار ونبذ كل الخلافات.

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