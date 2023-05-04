محللون غربيون عن الهجوم بالمسيرتين على الكرملين: رد موسكو كان منسقًا للغاية

عرضت فضائية يورونيوز ، اليوم الخميس ، تقريرا عن الهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين ، وقال محللون غربيون إن رد موسكو في أعقاب الضربة كان منسقًا للغاية، وتساءلوا عن سبب عدم ظهور تقارير عن الهجوم في موسكو قبل إعلان الكرملين الرسمي الذي جاء بعد 12 ساعة على الحادثة.

وأثارت الفيديوهات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مبنى الكرملين بطائرتين مسيّرتين، موجة من الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف وواشنطن.

وإذ اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، نفت الأخيرة ذلك، وقال رئيسها فولوديمير زيلينسكي: "نحن لم نهاجم بوتين أو موسكو، بل نقاتل على أراضينا فقط".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين، مشيرًا إلى "أننا ننظر بعين الريبة لأي شيء يصدر من الكرملين".

هل ضربت أوكرانيا الكرملين؟

تعرضت روسيا أكثر من مرة لهجمات بطائرات مسيّرة، ووجهت أصابع الاتهام إلى أوكرانيا. وكان آخر هجوم من هذا النوع قد حصل اليوم الخميس، حيث أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية الخميس أنّ هجوماً بطائرة مسيّرة تسبّب في نشوب حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا [في منطقة كراسنودار].

ونقلت الوكالة عن مسؤول في أجهزة الطوارئ أنّ الحريق الذي تمكّنت فرق الإطفاء من إخماده لاحقاً اندلع في خزّان للنفط بمصفاة إلسكي بمنطقة كراسنودار من جرّاء هجوم شنّته "طائرة مسيّرة مجهولة".

كما شنت أوكرانيا ضربات بطائرات من دون طيار داخل روسيا وشبه جزيرة القرم، على الرغم من أنها عادة لا تعلن مسؤوليتها عنها.