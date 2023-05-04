ارتفاع معدلات توريد الأقماح بشون بورسعيد إلى 5300 طن

أعلن محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 بشون منطقة بورسعيد إلى 5300 طن.

وأضاف "عوض"، خلال متابعته عملية التوريد، أن الكمية المقدرة بدرجة نقاوة عالية، وذلك في وجود اللجنة الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى آخر سيارة لتسليم القمح، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين، كمية تقدر ب 5300 طن.

ويشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد القمح بأراضي منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وزادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.