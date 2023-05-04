داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني يعطي درسا في "قدر الكبار".. والشباب ممثل بقوة

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني قبل عام خلال إفطار الأسرة المصرية، كانت دعوة حقيقية من رئيس يثق في إدارته للبلاد، ويريد الاستماع للجميع، موضحة أن الرئيس السيسي حينها صافح المعارضين بشدة وهو ما أظهر رغبته تنحية الخلافات جانبا ووضع مصلحة الوطن أولوية.

وأضافت في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني دعا الى ضرورة النظر للامام والاستماع لجميع الرؤى التي تمثل كل أطياف الشعب المصري.

وأوضحت داليا عبدالرحيم، أن الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني شهدت كلمات جريئة للغاية من الحضور تعكس إمكانية الخروج بنتائج وتوصيات تنفذ على أرض الواقع لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وتابعت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، أن مصر من خلال الحوار الوطني تعطي درسا في فكرة “قدر الكبار” فهي الدولة الكبيرة التي تقف صامدة وسط كل التحديات المحلية والإقليمية والدولية والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضافت، أن الدول المحيطة تعيش تجارب صعبة وبالتالي بعضها قد يستفيد من التجربة السياسية المصرية وانعقاد الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة كل أطياف وقوى الشعب، موضحة أن الحوار الوطني جمع شمل المصريين للجلوس على طاولة حوار واحدة للحديث عن شئون البلاد بما يرسي ثقافة الحوار ونبذ كل الخلافات.

كما لفتت داليا عبدالرحيم، إلى أن الحوار الوطني يبحث المشاركة البناءة ويضع أرضية مشتركة لأولويات العمل الوطني، ولن نجد صراع الديوك، كما يحدث في المشاركات السياسية المعتادة.

واستكملت أن الحوار الوطني يشهد مناقشة أكثر من 130 قضية يتم مناقشتها خلال الجلسات المختلفة، والتي تمس كل أطياف الشعب المصري الممثل بشكل كبير في هذا الحدث.

كما أشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن مصر شهدت مثل الحوار الوطني في عصور سابقة، ولكن الفارق هذه المرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس لديه حزب حاكم ويستمع للجميع، بالإضافة إلى حديث الرئيس عن وجود كفاءات وخبرات مصرية كثيرة يمكنها المساعدة في تخطي التحديات التي نواجهها من خلال المناقشة الفاعلة.

وقالت إن الشباب ممثل بقوة في الحوار الوطني من خلال لجنة خاصة، حيث أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد يولي أهمية للشباب وأفكارهم، موضحة أن وجود الشباب في مراكز قيادية متعددة يعكس هذه الرؤية على أرض الواقع وإيمان الرئيس بالشباب.