قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة فورونيج

كشف ألكسندر جوسيف محافظ مقاطعة فورونيج، أن قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرة فوق أراضي المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال عبر حسابه على "تيليجرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفت منظومة الدفاع الجوي في السماء فوق مقاطعة فورونيج، طائرة بدون طيار. تم اعتراض هذه المسيرة الجوية وتدميرها بنجاح".

ولفت جوسيف إلي أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك، ونوه إلى أنه لا يوجد بتاتا ما يهدد حياة وصحة المواطنين في المنطقة.

وأضاف أنه يتابع شخصيا تطورات الوضع في المقاطعة بشكل مستمر.