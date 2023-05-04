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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس تحرير "البوابة نيوز": الحوار الوطني يعطي درسا في فكرة “قدر الكبار”

داليا عبدالرحيم
داليا عبدالرحيم
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قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، ان مصر من خلال الحوار الوطني تعطي درسا في فكرة “قدر الكبار” فهي الدولة الكبيرة التي تقف صامدة وسط كل التحديات المحلية والإقليمية والدولية والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضافت في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الدول المحيطة تعيش تجارب صعبة وبالتالي بعضها قد يستفيد من التجربة السياسية المصرية وانعقاد الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة كل أطياف وقوى الشعب، موضحة أن الحوار الوطني جمع شمل المصريين للجلوس على طاولة حوار واحدة للحديث عن شئون البلاد بما يرسي ثقافة الحوار ونبذ كل الخلافات.

كما تابعت داليا عبدالرحيم، أن الحوار الوطني يبحث المشاركة البناءة ويضع ارضية مشتركة  لأولويات العمل الوطني ولن نجد صراع الديوك كما يحدث في المشاركات السياسية المعتادة.

 

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