اصطدام طائرة مسيرة بمصنع في مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا، فاسيلي جولوبيف، أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت على أراضي مصنع "نوفوشاختينسك" للمنتجات النفطية في المقاطعة، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجوم بسيطة ولا توجد إصابات.

وقال جولوبيف في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "إن طائرة بدون طيار اصطدمت اليوم الخميس بجسر يجري بنائه بين مباني المصنع، ثم انفجرت على إثرها"، مؤكدًا إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور.

وأضاف جولوبيف: "أن الحريق الذي نشأ نتيجة الانفجار تم إخماده على الفور، ولم يشارك رجال الإطفاء في إطفاء الحريق، وتم القضاء على الحريق من قبل أجهزة الشركة"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو جرحى.