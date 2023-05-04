بعد تحريك سعر السولار.. حملات للتفتيش على محطات الوقود بجنوب سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملات للتفتيش على محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، الحملات الرقابية على محطات الوقود؛ لإجراء الجرد اللازم للسولار بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك سعره .

ويتابع رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية على مستوى المحافظة الموقف في جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء مدن المحافظة، وتشهد جميع مدن المحافظة حالة من الاستقرار والهدوء، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.

كان اللواء أحمد الأسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت أمس الأربعاء؛ لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي .

وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين، بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

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