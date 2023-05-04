وزيرة البيئة: تذليل العقبات التي تواجه منظومة المخلفات الجديدة

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وتذليل جميع المعوقات، والعمل على تقييم هذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.

كما أشادت وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص على تحقيق إنجاز كبير في ملف المخلفات الصلبة البلدية، وكذلك بالدور الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى المحافظات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد فى تنفيذ المنظومة، مضيفة أنه كلما تم التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة على مستوى البنية التحتية داخل المحافظات والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، كلما تمكنا من تحقيق الجدول الزمني المحدد .

وأوضحت الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة، أنه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لاستكمال تشغيل البنية التحتية، مؤكدة ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة، والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.