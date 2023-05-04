داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني دعوة حقيقية من رئيس يثق في إدارته للبلاد

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، ان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني قبل عام خلال افطار الاسرة المصرية، كانت دعوة حقيقية من رئيس يثق في إدارته للبلاد ويريد الاستماع للجميع، موضحا ان الرئيس السيسي حينها صافح المعارضين بشدة وهو ما اظهر رغبته تنحية الخلافات جانيا ووضع مصلحة الوطن أولوية.

واضافت في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، ان الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني دعا الى ضرورة النظر للامام والاستماع لجميع الرؤى التي تمثل كل اطياف الشعب المصري.

كما أوضحت داليا عبدالرحيم، ان الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني شهدت كلمات جريئة للغاية من الحضور تعكس إمكانية الخروج بنتائج وتوصيات تنفذ على ارض الواقع لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.