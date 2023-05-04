استشهاد ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس

قالت مصادر فلسطينية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، صباح الخميس، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل، استشهدوا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للبلدة القديمة في مُحافظة "نابلس"، الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد تصدي مقاومين فلسطينيين لها.

وحاصرت القوات منزلا في البلدة، وورد أنه جرى استخدام القذائف ضد المنزل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي - حسب بيان تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية - إنه تم تصفية عدد من المقاومين، وأن اثنين منهما تابعان لحركة "حماس"، وهما حسن قطناني ومعاذ المصري، واللذين حملهما المسؤولية عن عملية إطلاق النار قرب مفترق الحمرا قبل نحو شهر وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات إسرائيليات.