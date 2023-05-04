"التنمية المحلية": حريصون على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع استمرار تقديم خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع في إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات. والوقوف على أولويات المشروعات التى سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضاري .

وأكد اللواء "هشام آمنة" قيام الوزارة بمتابعة جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية، مشيراً إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتي تم استلامها والانتهاء منها، لافتا إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المنظومة، والتي تتضمن عددا من المدافن الصحية الآمنة ورفع تراكمات المخلفات في عدد من محافظات الجمهورية، مضيفاً: نحن جميعاً هدفنا واحد وهو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وسنعمل على إزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.