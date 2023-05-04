بعد تحريك سعر السولار.. 10% زيادة على تعريفة الركوب بجنوب سيناء

اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة اللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام، بحضور رؤساء مدن المحافظة، وإدارة مرور جنوب سيناء، والمدير التنفيذي للجنة الإشراف على المواقف، ووكيل وزارة التموين، لتحديد تعريفة الركوب، بعد زيادة بسعر السولار مقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، وأسفر اجتماع اللجنة أن الزيادة لا تتعدى 10% على تعريفة الركوب الجديدة على مستوى جميع الخطوط للمركبات التي تعمل بالسولار فقط، دون أي زيادة على المركبات التي تعمل بالبنزين أو الغاز الطبيعي لأن أسعارها ثابتة لم تتحرك.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت أمس الأربعاء؛ لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي .

وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين، بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

مصر تثبت سعر البنزين لثلاث أشهر مقبلة.. قرار وزارة البترول:

بعد قرار رفع لتر السولار بمقدار واحد جنيه ليصل سعره إلى 8.25 جنيه بعد أن كان 7.25 جنيه، جاء رفع سعره بعد رفع الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما جاء تثبيت سعر البنزين لثلاث أشهر قادمة في مصر وذلك من مبدأ الاستقرار وحماسة المستهلك من تقلبات الأسعار في ظل إرتفاع الأسعار العالمية في الفترة الحالية، يأتي تثبيت أسعار البنزين في إطار سياسة الحكومة في التحكم في الأسعار وتوفير الحماية للمواطنين.

وزارة البترول والثورة المعدنية.. أسعار البنزين السولار قبل الزيادة:

بنزين 80 سعره 8.75 جنيه.

بنزين 92 سعره 10.25 جنيه.

بنزين 95 سعره 11.50 جنيه.

السولار سعره 7.25 جنيه.

كيروسين سعره 65.00 جنيه

غاز طبيعى للسيارات سعره 4.50 جنيه متر مكعب.

71950678_2530310683671001_7514984443375779840_n

71773935_2530310490337687_2639028833822441472_n