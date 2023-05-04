لافروف يصل إلى الهند لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صباح اليوم الخميس إلى الهند، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وسيجري عددا من اللقاءات الثنائية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الوزراء سيبحثون مسألة توسيع "شنغهاي للتعاون"، حيث سيوافقون على مشروع قرار القمة المقبلة بشأن منح إيران صفة دولة عضو، كما سينظرون في طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.

وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن اللقاء الوزاري يهدف للتحضير لاجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقده في 3 و4 يوليو في نيودلهي.

ومن المتوقع أيضا أن يتم التوقيع على مذكرات منح صفة شريك في الحوار مع "شنغهاي للتعاون" لكل من البحرين والكويت وميانمار وجزر المالديف والإمارات، مما "سيفتح فرصا جديدة لانخراط هذه الدول في عمل التكتل في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات الثنائية، بما فيها مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.

ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ست دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وأوزبكستان، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في يونيو 2017.