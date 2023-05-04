«لا خيار لنا سوى محو زيلينسكي».. أبرز ردود الفعل حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، تقريرا عن أبرز ردود الفعل حول الهجوم على الكرملين أو محاولة اغتيال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين“ كما تصفها موسكو، فيما نفى الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" استهداف بوتين أو موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف _ المتحدث بأسم الكرملين، إن طائرتان مسيرتان حاولتا تنفيذ هجوم على مبنى الكرملين، ويعتبر الهجوم الأوكراني محاولة لاغتيال بوتين.

بينما أضاف ديمتري ميدفيديف _ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

هجوم الكرملين لا يترك لنا خيارا سوى محو زيلينسكي.

كما قال فياتشيسلاف فولودين _ رئيس مجلس الدوما الروسي

_يجب استخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره ردا على الهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

_لا يكمن التفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب استخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام الإرهابي في كييف وتدميره.

بينما أعرب ميخايلو بودولياك_ مستشار الرئيس الأوكراني

_كييف ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكرملين بالمسيرات ونشن حربا دفاعية ولا نهاجم أهدافا في الداخل الروسي .

من جانبه أنتوني بلينكن_ وزير الخارجية الأمريكي

_ننظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين ولا يمكننا التحقق من الهجوم عليه .. فنحن ببساطة لا نعرف.