تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 4 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 مايو 2023 بعد ارتفاعات عنيفة شهدتها خلال شهر أبريل الماضي، وسجل الذهب أسعار غير مسبوقة بلغت نحو 470 جنيها في الجرام الواحد، نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير على شراء الذهب كأداة للتحوط و ملاذ آمن للاستثمار و بصفة خاصة شراء السبائك والجنيهات الذهبية والتي تباع بكامل قيمتها دون خصم المصنعية والدمغة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأشهر والأكثر تداولا بين أعيرة الذهب في السوق المصرية) بداية اليوم الخميس نحو 2630 جنيها.

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 (الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب) اليوم الخميس نحو 3009 جنيهات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 2755 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية اليوم الخميس نحو 2254 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 1753 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 1503 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار “9” وهو (الأقل سعرا) في محلات الصاغة المصرية اليوم 1129.25 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية (ويزن حوالي 8 من الذهب) اليوم الخميس نحو 21.040 جنيه.

فيما بلغ بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس (وتزن حوالي 31 جراما من الذهب، عيار 24) حوالي 2,056 دولارا.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 3 ملايين جنيه.

وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و في البورصات العالمية ، ارتفع سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية مساء أمس الأربعاء مسجلا 2041 دولارا.