اكتشاف كائن غريب الشكل على شاطئ شهير في أستراليا

الخميس 04/مايو/2023 - 07:31 ص

عثر زوجان أستراليان على مخلوق غريب الشكل على أحد الشواطئ الشعبية الشهيرة في البلاد.

وكان الزوجان يسيران على طول شاطئ باثرز في فريمانتل، غرب أستراليا، عندما صادفا المخلوق الغامض. والتقطا صورة لاكتشافهما الغريب ونشراها على فيسبوك بحثًا عن إجابات. وفي التسمية التوضيحية المرافقة للصورة كتب الزوجان "وجدنا هذا في باثرز بيتش اليوم... هل لديك فكرة ما هو؟".

وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم اقتراحاتهم مع بعض التعليقات الطريفة، وكتب أحدهم "سبب آخر للبقاء بعيدًا عن المحيط". وأضاف آخر "طفل فضائي".

وحدد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المخلوق الغامض بشكل صحيح على أنه شعاع التابوت. وتشتهر هذه الكائنات المعروفة أيضًا باسم الأشعة الصاعقة أو السمكة المخدرة، بقدرتها على إيصال الصدمات الكهربائية إلى فرائسها.

وأشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن شعاع التابوت بدا جافًا بعض الشيء، وكتب أحدهم: "عادةً ما يكون لها أجنحة بهذا الشكل تقريبًا على شكل ثمانية وذيل جاف، لكن ليس لها طرف طويل، وعادةً ما يكون مجرد ذيل قصير".

ومن الأفضل تجنب أشعة التابوت، حيث تكون أعضاؤها الكهربائية قادرة على توصيل صدمات كهربائية تعادل 50 أمبير أو أكثر. وعلى الرغم من أن هذا المستوى من الصدمة لن يقتل الإنسان على الأرجح، إلا أنه يكفي لإحداث ألم شديد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.