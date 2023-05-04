«أم زياد» أمام النائب العام| استغلت أطفالها لتحقيق الربح.. والعقوبة المنتظرة لـ«هبة السيد»

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة كبيرة من الغضب أثارتها يوتيوبر تُدعى "أم زياد" هبة السيد، بعدما ظهرت في فيديو مع أطفالها مدّعية أنها ضبطتهما في وضع مخل للآداب، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى استغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، مما استدعى تدخل السلطات المسؤولة.

وأمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر «هبة السيد»، صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على “يوتيوب”.

- فيديو هبة السيد وأطفالها

وقالت النيابة إنها: رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وتلقت النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

تضمن البلاغ أن صاحبة القناة أثارت شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال، لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

- بلاغ إلى النائب العام

وتقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام اتهمتها بالتربح وزيادة المشاهدات واستغلال أطفالها وانتهاك حرمة الصغير من خلال الفيديوهات التى تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية، إنها كانت تتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجدت مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع يحمل عنوانًا مثيرًا لأم تتحدث عن حقيقة مشاهدتها لأطفالها في وضع مخل، موضحة أنها تطرقت لمشاهدة الفيديو للتأكد من صحة عنوان مقطع الفيديو إذا كان صحيحًا أو وضع لجلب المشاهدين فقط، قائلة: دخلت أتفرج على الفيديو لأن العنوان كان فجا.

وأشارت إلى أنها عند مشاهدتها لمقطع الفيديو وجدت الأم تجلس رفقة أطفالها الثلاثة، والتي لم تتخطَّ أعمارهم الـ 10 أعوام، وتتحدث عنهم بطريقة سيئة، مشيرة إلى أن حديث الأم كان يحتوي على إيحاءات جنسية صريحة لا تصلح للقول بها أمام الأطفال، قائلة: الفيديو كان مريب لأنها واحدة بتستغل أطفالها لجلب المشاهدات وتحقيق الربح، وبتتكلم في إيحاءات جنسية صريحة.

وكشف المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، عن أن البلوجر، التي تقطن منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تنتظرها عقوبة تتراوح ما بين السجن 3 و7 سنوات، حسب رؤية المحكمة.

- العقوبة المنتظرة للبلوجر «هبة السيد»

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.

يذكر أن هبة السيد انفصلت عن زوجها الأول بعدما أنجبت منه 3 أطفال، وتزوجت بعده، وظهرت في مقطع فيديو سابق على قناتها قالت فيه إنها حملت بعد زواجها الثاني، ولا تعلم إن كان حملها من زوجها السابق أم الحالي وأثارت جدلا كبيرا وقتها.