وكالة الطاقة الذرية: القوات الروسية تزرع متفجرات في وحدة الطاقة الـ4 التابعة لمحطة زابوريجيا النووية

أفاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الروس وضعوا معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في مباني قسم التوربينات بوحدة الطاقة رقم 4 في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استولوا عليها منذ أكثر من عام، وفقا للجنة التنظيمية النووية الحكومية الأوكرانية.

وقالت اللجنة - في تقرير نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "أصبح هذا معروفًا خلال اجتماع الاتصالات الأسبوعي بين مركز الأزمات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة تنظيم الطاقة النووية الحكومية فيما يتعلق بأنشطة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر يوليو 2022، وضع الجيش الروسي معدات عسكرية وذخيرة ثقيلة بالإضافة إلى أسلحة ومتفجرات في غرفة المحركات بوحدة الطاقة 1 في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وفي أوائل أغسطس 2022، وردت تقارير بشأن نشر معدات عسكرية في غرفة المحركات بوحدة الطاقة رقم. 2.

ومن خلال القنوات غير الرسمية تتلقى الهيئة الحكومية للرقابة النووية تقارير عن تخزين المعدات العسكرية والأسلحة والمتفجرات في أماكن إنتاج أخرى تابعة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، بما في ذلك ورش الإصلاح والميكانيكية وعلى أسطح وحدات الطاقة.

وتمثل الجولة الأخيرة من الإجراءات الإجرامية التي قام بها الروس "خطوة أخرى تسبب أضرارًا كبيرة للأمان النووي والإشعاعي للمنشآت النووية الموجودة في الموقع الصناعي لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا".

ويشدد التقرير على أن "القرارات والإجراءات غير الملائمة من قبل الجيش الروسي تعرض للخطر كلًا من موظفي المحطة النووية وسكان المستوطنات المجاورة".

وتؤكد اللجنة أنه "في حالة حدوث حالة طوارئ في زابوريجيا مع احتمال إطلاق مواد مشعة في البيئ، فإن العواقب لن تؤثر على أوكرانيا فقط لأنها ستكون ذات طبيعة عابرة للحدود".

وأضاف الخبراء أن الإرهاب النووي الذي تلجأ إليه روسيا "ظاهرة غير مقبولة" في العالم المتحضر.

ودعت المجتمع الدولي إلى رد موحد وحاسم على تصرفات روسيا وفرض عقوبات صارمة على مؤسسات الصناعة النووية الروسية والأشخاص المرتبطين بها. وخلصت اللجنة إلى أنه يجب حرمان الاتحاد الروسي من جميع الحقوق والامتيازات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى في مجال استخدام الطاقة النووية.