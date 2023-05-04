زيادة تعريفة الركوب الداخلية والخارجية بشمال سيناء

أعلن محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، عن زيادة تعريفة الركوب علي الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة العمل فى محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بوضع ملصقات على زجاج سيارات الأجرة الأمامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة، فضلا عن انخفاض تعليقات لوحات إرشادية "بنرات" بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضعها في مختلف مواقف السيارات على مستوى المحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تحت إشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الخصوص.