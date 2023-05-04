الإمارات وفيتنام تبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الأربعاء، مع نائبة رئيس جمهورية فيتنام فوتي آنه شوان، علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتنميتها وتوسيع مجالاتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء شهد استعراض مختلف جوانب التعاون بين البلدين وإمكانيات تنويعها وتنميتها خاصة في المجالات الاستثمارية المشتركة والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية العام الحالي ..حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى مشاركة نوعية لفيتنام لتحقيق الأهداف المرجوة منه لمصلحة العالم أجمع.

من جانبها أكدت نائبة رئيس فيتنام أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز علاقاته مع دولة الإمارات في مختلف المجالات التي تدفع جهود التنمية في البلدين.

وأشادت بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وتجربتها التنموية الملهمة، مع الحفاظ على هويتها وتقاليدها العريقة، منوهة بأن هذه التجربة نموذج للدول التي تسعى إلى التنمية والتطور.

كما حملت دعوة الرئيس الفيتنامي إلى رئيس الإمارات لزيارة فيتنام ، مؤكدة أن تبادل الزيارات بين الوفود في البلدين سيسهم في خلق فرص تعاون جديدة تخدم مصالحهما.