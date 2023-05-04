رئيس المجلس الرئاسي اليمني والمبعوث الأممي يبحثان جهود إحياء مسار السلام

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد محمد العليمى، أمس الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ومساعده معين شريم، مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء لإحياء مسار السلام في البلاد.

وأشاد العليمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بجهود المملكة العربية السعودية، استنادا إلى مبادراتهم المبكرة للسلام عام 2021، وأهمية البناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع المساعي الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، مرحبا ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا خلاله الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في جهود السلام، والتشديد على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية إلى المرجعيات المتفق عليها وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، وجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق ستوكهولم، والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز.