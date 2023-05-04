السوبر المصري.. الترتيبات الإعلامية لمباراة الأهلي وبيراميدز

حددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري والتي تجمع نادي بيراميدز بنظيره النادي الأهلي الترتيبات الإعلامية الخاصة بالسوبر المصري الذي يقام غدًا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحددت اللجنة المنظمة مواعيد المؤتمرات الصحفية والاجتماع الفني.

وجاءت الترتيبات كالتالي:

يوم الخميس 4 مايو

الاجتماع الفني 15:00 بتوقيت الإمارات

المؤتمرات الصحفية:

مؤتمر النادي الأهلي: 16:15 بتوقيت الإمارات

مؤتمر نادي بيراميدز: 16:45 بتوقيت الإمارات

وستكون المؤتمرات الصحفية بحضور المدير الفني وكابتن كل فريق



التدريبات الرسمية:

‏‎تدريب نادي بيراميدز: 19:00-20:00 بتوقيت الإمارات

تدريب النادي الأهلي: 20:15-21:15 بتوقيت الإمارات

وستكون التدريبات مفتوحة أول 15 دقيقة للإعلام.

يستضيف ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري في السابعة ونصف مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.