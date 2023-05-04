رئيسة الحكومة التونسية تدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمجابهة الشح المائي بالبلاد

دعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، بالإضافة إلى وضع خطة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد أمس الأربعاء؛ لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشُحّ المائي في تونس، حيث استعرض وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، عددا من المقترحات لتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في البلاد.

