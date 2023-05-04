ترامب: يمكنني إحلال السلام في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن تحقيق تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية أمر سهل، مشيرا إلى أنه يمكنه إحلال السلام في غضون 24 ساعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ترامب ردا على سؤال حول التسوية في أوكرانيا، في مقابلة مع "GBNews": "سيكون الأمر سهلا. الكثير مما يحدث يتعلق بالمال والجيش. يمكنني أن أفعل ذلك في غضون 24 ساعة".

وأكد ترامب أنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة، يمكنه حل النزاع في يوم واحد، لأنه "يعرف" فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا ويتفهم الموقف.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه وقف الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".