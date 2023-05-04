ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأمين العام لمركز الحوار العالمي يلتقي بالحاخام سويزا في لشبونة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور  زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد، بالحاخام سويزا في مقر كايسيد في لشبونة. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة أهمية الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام، واستكشاف المزيد من فرص التعاون.

ومن جهته، تقدم الدكتور زهير الحارثي بالشكر إلى الحاخام سويزا على مبادرته بفتح أبواب الكنيس في لشبونة أمام زملاء كايسيد على الدوام، ووجه دعوة لجالية الحاخام سويزا للتقدم لبرنامج كايسيد للزمالة لعام 2024 في منطقة أوروبا.

كما ناقش الجانبان جهود التعاون المشترك مع المجلس الإسلامي اليهودي والخطط المتعلقة بفعاليات اليوم العالمي للشباب القادم.

6CB4CEF8-DE48-4F17-8B45-87073E1208DF
6CB4CEF8-DE48-4F17-8B45-87073E1208DF
A89A62D6-2A1A-4807-9EBE-7170AF852F84
A89A62D6-2A1A-4807-9EBE-7170AF852F84
65491942-7ACF-46BA-BC08-C11777621241
65491942-7ACF-46BA-BC08-C11777621241
الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد الحاخام سويزا في مقر كايسيد في لشبونة الحوار المجلس الإسلامي اليهودي