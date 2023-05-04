الأمين العام لمركز الحوار العالمي يلتقي بالحاخام سويزا في لشبونة

التقى الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد، بالحاخام سويزا في مقر كايسيد في لشبونة. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة أهمية الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام، واستكشاف المزيد من فرص التعاون.

ومن جهته، تقدم الدكتور زهير الحارثي بالشكر إلى الحاخام سويزا على مبادرته بفتح أبواب الكنيس في لشبونة أمام زملاء كايسيد على الدوام، ووجه دعوة لجالية الحاخام سويزا للتقدم لبرنامج كايسيد للزمالة لعام 2024 في منطقة أوروبا.

كما ناقش الجانبان جهود التعاون المشترك مع المجلس الإسلامي اليهودي والخطط المتعلقة بفعاليات اليوم العالمي للشباب القادم.

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