«كايسيد» ينشر مقطع فيديو من حفل تخرج الدفعة الأولى من «زمالة صحافة للحوار» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

نشر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد ” اليوم في ذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة، مقطع فيديو يشارك في مقتطفات من حفل تخريج الدفعة الأولى من زملاء وزميلات برنامج زمالة صحافة للحوار في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور قيادات دينية ومجتمعية بارزة العام الماضي.

ويهدف برنامج صحافة الحوار إلى تدريب ثلة من الصحافيين المتمرسين وتوجيههم نحو تعزيز القيم الصحفية التي تتوخّى الدقة والإنصاف والموضوعية، وتحترم التنوع العرقي والديني.

كما يسعى إلى تبني مفهوم جديد يقوم على الإعراض عن التقارير أحادية الجانب، والمهيمنة على المشهد الإعلامي الحديث، واتباع سياسة نشر الخطاب المدني، ووضع المجتمعات في صميم الأعمال الإخبارية. ويكون ذلك عبر نشر المعلومات التي تسلط الضوء على النقاط والتحديات المشتركة بدلًا من نشر القصص التي تعمّق الشرخ بين المجتمعات الدينية والعرقية المختلفة.

https://fb.watch/kiAkxBWxkr/?mibextid=5Ufylb