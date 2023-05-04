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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

«كايسيد» ينشر مقطع فيديو من حفل تخرج الدفعة الأولى من «زمالة صحافة للحوار» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الدفعة الأولى من
الدفعة الأولى من خريجي برنامج زمالة صحافة للحوار
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نشر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد ” اليوم في ذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة،  مقطع فيديو يشارك في مقتطفات من حفل تخريج الدفعة الأولى من زملاء وزميلات برنامج زمالة صحافة للحوار في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور قيادات دينية ومجتمعية بارزة العام الماضي.

ويهدف برنامج صحافة الحوار إلى تدريب ثلة من الصحافيين المتمرسين وتوجيههم نحو تعزيز القيم الصحفية التي تتوخّى الدقة والإنصاف والموضوعية، وتحترم التنوع العرقي والديني.

كما يسعى إلى تبني مفهوم جديد يقوم على الإعراض عن التقارير أحادية الجانب، والمهيمنة على المشهد الإعلامي الحديث، واتباع سياسة نشر الخطاب المدني، ووضع المجتمعات في صميم الأعمال الإخبارية. ويكون ذلك عبر نشر المعلومات التي تسلط الضوء على النقاط والتحديات المشتركة بدلًا من نشر القصص التي تعمّق الشرخ بين المجتمعات الدينية والعرقية المختلفة.

https://fb.watch/kiAkxBWxkr/?mibextid=5Ufylb

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كايسيد اليوم العالمي لحرية الصحافة فيديو برنامج زمالة صحافة للحوار قيادات دينية المملكة الأردنية الهاشمية