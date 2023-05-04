شرطة أتلانتا: مقتل وإصابة 4 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار

قالت إدارة شرطة أتلانتا، أمس الأربعاء، إن الضباط تعاملوا مع حالة إطلاق نار أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل ومقتل شخص واحد.

وأضافت شرطة أتلانتا، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنها استجابت للوضع في مبنى يقع في شارع ويست بيتش تري بين الشارعين 12 و13 في أتلانتا.

وأكدت الشرطة في تحديث على حسابها على تويتر أنه تم نقل ثلاثة ضحايا إلى المستشفى وتوفي شخص واحد في مكان الحادث.

وتابعت أنه لم يعتقل المشتبه به ونصحت الناس بالاحتماء في المكان.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم إطلاق أي طلقات إضافية منذ وقوع الحادث الأول.

كما غردت الدائرة بصور المشتبه به وحذرت من أنهم يعتقدون أن المشتبه به "مسلح وخطير" ويجب على الناس عدم الاقتراب منه.

وقالت الإدارة على تويتر: "يُطلب من أي شخص في المنطقة تأمين مبناه وإلتزام مكانه، كما يُطلب من أي شخص ليس في المنطقة البقاء بعيدًا، سنتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني وسنطلعكم على التحديثات".